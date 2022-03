Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo, recrutement... La demande surréaliste du Qatar à Pochettino !

Publié le 25 mars 2022 à 18h10 par D.M.

En cas de départ de Leonardo à la fin de la saison, le PSG pourrait demander à Mauricio Pochettino d'assurer la transition au sein du club. Une demande surprenante, alors que le coach ne devrait pas s'assoir sur le banc parisien lors du prochain exercice.

Difficile de retrouver la motivation pour les joueurs parisiens, battus par Real Madrid en Ligue des champions. Défait aussi par l’AS Monaco dimanche dernier (3-0), Mauricio Pochettino espère un réveil de son groupe après la trêve internationale. Très abattu après cette élimination, le technicien argentin est en première ligne face aux critiques. Comme annoncé par le 10Sport.com, les dirigeants parisiens ne cachent pas leurs doutes en ce qui concerne les facultés de Pochettino à relever l’équipe. Toutefois, le technicien argentin devrait conserver son poste jusqu’à la fin de la saison.

Pochettino chargé d'assurer la transition ?