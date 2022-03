Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La stratégie de Leonardo pour éviter de lâcher 40M€ !

Publié le 25 mars 2022 à 15h45 par A.M.

Alors que le PSG souhaite conserver Nuno Mendes à l'issue de son prêt en fin de saison, le club de la capitale tente d'essayer de ne pas payer 40M€.

L'été dernier, le PSG a obtenu le prêt de Nuno Mendes avec option d'achat. Et le jeune latéral gauche portugais n'a pas perdu de temps pour s'imposer à un poste où Juan Bernat souffrait d'une rupture des ligaments croisés, et où Layvin Kurzawa n'entrait plus du tout dans les plans de Mauricio Pochettino. Auteur d'une très belle saison, Nuno Mendes pourrait même être transféré définitivement en fin de saison puisque le PSG envisage déjà de lever son option d'achat estimée à 40M€.

Plusieurs joueurs en prêt au Sporting pour baisser l'option d'achat de Nuno Mendes ?