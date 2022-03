Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Unai Emery vend la mèche pour Kylian Mbappé !

Publié le 25 mars 2022 à 13h45 par G.d.S.S.

Ancien mentor de Kylian Mbappé au PSG, Unai Emery s’est prononcé sur l’avenir de l’attaquant français et semble l’envoyer… au Real Madrid !

Ces dernières heures, le feuilleton Kylian Mbappé a fait couler beaucoup d’encre, et pour cause : l’attaquant du PSG serait finalement en discussions avec le FC Barcelone alors que le Real Madrid semblait jusqu’ici faire office de grandissime favori pour le recruter libre, au terme de son contrat en juin prochain. Mais Unai Emery, ancien entraîneur du PSG entre 2016 et 2018, semble avoir vendu la mèche pour le futur de Mbappé…

« Le Real va frapper un grand coup avec Mbappé »