Mercato - OM : Le projet McCourt va perdre gros cet été !

Publié le 25 mars 2022 à 12h30 par G.d.S.S.

En fin de contrat avec l’OM, Boubacar Kamara fait l’objet de nombreuses sollicitations sur le marché des transferts. Et malgré les offres de prolongation formulées par Pablo Longoria, le jeune minot a déjà décidé de plier bagages, et semble d’ailleurs prendre la direction de Madrid…

Entre les joueurs en manque cruel de temps de jeu et annoncés sur le départ (Steve Mandanda, Alvaro Gonzalez, Duje Caleta-Car) et ceux dont les prêts sans option d’achat arriveront à expiration en fin de saison (William Saliba, Amine Harit), l’OM peut d’ores et déjà s’attendre à un mercato estival 2022 agité dans le sens des départs. Mais un cas bien particulier fait couler beaucoup d’encre depuis plusieurs mois, d’autant qu’il symbolise clairement l’identité de cet OM version McCourt : Boubacar Kamara (22 ans), pur produit du centre de formation du club phocéen, arrivera au terme de son contrat en fin de saison : « Pour Bouba, on a beaucoup discuté. Il y a un respect mutuel (…) On va voir la décision pour juin. Ce n'est pas plaisant d'avoir un joueur en fin de contrat. Le respect de Bouba pour ce club est grand aussi », avait indiqué Pablo Longoria en janvier dernier sur la situation de Kamara. Mais la messe semble dite dans ce dossier…

Kamara va quitter l’OM…

Goal a consacré un large papier aux coulisses du feuilleton Boubacar Kamara et indique que malgré les nombreuses offres de la part de l’OM, dont la dernière qui proposait jusqu’à 5M€ par an de salaire, l’international espoirs français a décidé de repousser les avances de sa direction pour s’en aller libre l’été prochain. Kamara dispose d’ailleurs de nombreuses pistes sur le marché telles que Manchester United, Tottenham, le Bayern Munich ou encore Southampton, et Goal précise qu’il aurait prévu de prendre une décision définitive début avril quant à l’identité de son prochain club. Mais c’est finalement une écurie espagnole qui aurait les faveurs du joueur de l’OM…

Direction l’Atlético ?