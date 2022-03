Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouveau rebondissement dans le feuilleton Mbappé !

Publié le 25 mars 2022 à 11h30 par Arthur Montagne

Depuis plusieurs semaines, le feuilleton Mbappé ne cesse de faire parler. Et alors que son avenir semble se résumer à deux options, à savoir une prolongation au PSG ou une signature au Real Madrid, le FC Barcelone aurait fait irruption dans ce dossier. Un intérêt toutefois rapidement démenti.

C'est le dossier qui fait le plus parler dans le monde du football. En effet, l'avenir de Kylian Mbappé est au cœur de toutes les attentions depuis plusieurs mois. Et pour cause, le contrat de l'attaquant du PSG s'achève en juin prochain et l'été dernier, il avait réclamé son départ afin de s'engager avec le Real Madrid. Toutefois, le club de la capitale avait repoussé toutes les offres madrilènes qui montaient pourtant jusqu'à 180M€. Désormais, le PSG n'a plus son mot à dire puisque depuis le 1er janvier, Kylian Mbappé est autorisé à discuter avec le club de son choix en vue de s'y engager libre pour la saison prochaine. Dans cette optique, l'international français en a profité pour trouver un accord verbal avec le Real Madrid, comme révélé en exclusivité par le10sport.com. Malgré tout, rien n'est signé de façon définitive, et le PSG tente toujours de convaincre Kylian Mbappé de prolonger en lui offrant deux années supplémentaires. Mais cela laisse également l'opportunité à d'autres clubs de se positionner.

L'intérêt du Barça déjà démenti !