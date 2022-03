Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar sort un nouveau joker pour Kylian Mbappé !

Publié le 25 mars 2022 à 9h45 par A.C.

Le Paris Saint-Germain n’a toujours pas abandonné l’espoir de pouvoir prolonger Kylian Mbappé, dont le contrat se termine dans un peu plus de trois mois.

Plus le temps passe, plus le Real Madrid se frotte les mains. Le 30 juin prochain se termine le contrat qui lie Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain et si nous vous avons annoncé sur le10sport.com qu’aucune décision définitive n’a été prise pour le moment, un accord de principe existe déjà avec le Real Madrid. Il reste donc encore du temps au PSG pour pouvoir inverser la tendance et un récent évènement pourrait bien jouer en sa faveur ! Le refus de Mbappé de participer à des évènements promotionnels avec l’équipe de France aurait en effet ouvert à une nouvelle riposte de la part des dirigeants parisiens.

Les droits d’image, la clé du dossier Mbappé ?