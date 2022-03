Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria a proposé le jackpot à Kamara !

Publié le 25 mars 2022 à 9h10 par G.d.S.S.

Bien décidé à prolonger le contrat de Boubacar Kamara qui arrivera à expiration en juin prochain, l’OM lui aurait proposé jusqu’à 5M€ par an. Mais Pablo Longoria a reçu une réponse négative de la part du joueur…

« Pour Bouba, on a beaucoup discuté. Il y a un respect mutuel, on a eu de bonnes discussions ensemble (…) tout peut arriver. Le respect est important, on va voir la décision pour juin. Ce n'est pas plaisant d'avoir un joueur en fin de contrat », confiait Pablo Longoria en janvier dernier en conférence de presse sur la fin de contrat de Boubacar Kamara à l’OM, et le président du club phocéen affichait sa détermination à essayer de prolonger son milieu défensif. Et pour se faire, l’OM a mis le paquet sur le plan financier…

Un contrat de 5M€ par an refusé par Kamara ?