Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé a pris une décision fracassante !

Publié le 25 mars 2022 à 12h45 par A.M.

La situation contractuelle de Kylian Mbappé ne passe pas inaperçue sur le marché et attire de nombreux clubs. Mais l'attaquant du PSG a repoussé plusieurs offres.

Quel sera l'avenir de Kylian Mbappé ? C'est la question qui agite le monde du football. Et pour cause, le contrat de l'attaquant du PSG s'achève en juin prochain et son futur semble encore incertain. Comme révélé par le10sport.com, l'international français à un accord verbal avec le Real Madrid, mais cela ne l'engage pas de façon définitive avec le club merengue . Par conséquent, le PSG tente d'inverser la tendance tandis que d'autres clubs pourraient se positionner.

Mbappé a recalé plusieurs grands clubs