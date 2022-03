Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi se lance dans un chantier colossal !

Publié le 25 mars 2022 à 13h30 par Arthur Montagne

Déjà très actif cet hiver, le FC Barcelone pourrait encore frapper fort l'été prochain afin de renforcer son effectif. La grande priorité de Xavi est de recruter un avant-centre, et pour cela, le Barça semble prêt à toute les folies puisque les plus grands noms circulent du côté de la Catalogne.

Le Barça est de retour ! Après un début de saison catastrophique qui a débouché sur l'élimination dès la phase de groupe de la Ligue des champions, le club blaugrana a magnifiquement redressé la barre, notamment sous l'impulsion de Xavi qui a remplacé Ronald Koeman sur le banc catalan. Le FC Barcelone a notamment réalisé une prestation éblouissante dans le Clasico face au Real Madrid (4-0) et espère bien remporter la Ligue Europa. Il faut dire que le Barça a réalisé un mercato d'hiver très actif avec l'arrivée de quatre nouveaux joueurs à savoir Dani Alves, Ferran Torres, Adama Traoré ainsi que Pierre-Emerick Aubameyang, sans oublier le retour en puissance d'Ousmane Dembélé. Le projet enclenché par Xavi semble donc très prometteur, mais pour confirmer, il faudra probablement se renforcer l'été prochain, et le technicien catalan ne manque pas d'ambitions pour le mercato estival.

Le Barça veut un grand attaquant