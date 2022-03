Foot - Mercato - PSG

Mercato : PSG, Real Madrid, Barça... Que doit faire Kylian Mbappé ?

Publié le 26 mars 2022 à 8h00 par La rédaction

Le feuilleton Mbappé a pris une nouvelle tournure tout récemment, puisque le FC Barcelone aurait décidé de venir mettre des bâtons dans les roues du Real Madrid et du PSG.

C’est la question principale posée par la presse française comme étrangère. Ou jouera Kylian Mbappé la saison prochaine ? Le prodige de 23 ans se retrouve à un peu plus de trois mois de la fin du contrat qui le lie au Paris Saint-Germain et en dépit des diverses tentatives du Qatar, il n’a pas encore prolongé. Une situation qui ravit le Real Madrid, puisque nous vous avons révélé sur le10sport.com qu’un accord de principe existe déjà avec Mbappé et son entourage, sans que rien ne soit encore définitif pour autant. Pourtant, les dernières heures ont apporté des nouvelles informations à ce sujet, puisque L’Équipe a révélé que le FC Barcelone aurait décidé d’également tenter sa chance pour le numéro 7 du PSG. Invité à réagir à ce sujet, Joan Laporta a botté en touche. « Tout le monde est libre de lancer des messages, de proclamer des choses, et on sait que cela fait partie du monde du football, les grands clubs s'intéressent aux grands joueurs. Mais moi, je ne vais pas entrer là-dedans, parce que ça ne peut qu'être préjudiciable pour les intérêts de notre club » a déclaré le président du Barça. « Si nous parlons d'un joueur et qu'on avait l'intention de le recruter, son prix augmenterait. Alors que ce soit concernant ce joueur ou avec d'autres, je ne veux pas commenter parce que ce serait préjudiciable pour notre club. (…) Cela fait partie du show business du football, je n'ai rien à dire. (...) Je veux qu’il soit clair que notre priorité est de mettre l’équipe au-dessus de tout. Nous ne voulons pas des joueurs plus grands que l’équipe ». Suffisant pour mettre un terme à cette piste ?

Le dilemme de Kylian Mbappé