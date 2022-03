Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria reçoit un message clair pour la succession de Saliba !

Publié le 26 mars 2022 à 19h30 par Dan Marciano

Ciblé par l'OM pour pallier le possible départ de William Saliba, Romain Saïss s'est prononcé sur son avenir. Le joueur de Wolverhampton voudrait prendre son temps pour étudier les différents projets.

Pablo Longoria n’avait pas chômé durant l’été 2021. Pour son premier mercato en tant que président de l’OM, l’Espagnol s’était montré actif, s'attachant les services de douze recrues. Limité financièrement, le club marseillais avait bouclé de nombreux prêts. Pau Lopez, Mattéo Guendouzi, Cengiz Ünder ou encore William Saliba sont arrivés par le biais de cette formule. Convaincus par les prestations des trois premiers, Pablo Longoria a pris la décision de les conserver et dépensera près de 33M€ à la fin de la saison pour les acquérir. Pour Saliba, le cas est légèrement différent. Parce qu’aucune option d’achat n’a été négociée dans ce dossier, mais aussi car Arsenal souhaite le récupérer à la fin de cet exercice et lui offrir sa chance. Les responsables des Gunners devraient rencontrer le défenseur central dans les prochaines semaines afin de discuter de son avenir. « Je pense qu’il y aura des discussions après, fin mai-début juin, avec Arsenal et Marseille, on tranchera à ce moment-là. Mais c’est sûr que continuer ici, ne serait pas une mauvaise idée, au contraire, je connais la ville, mes coéquipiers, mon coach. Mais cela ne dépend pas que de moi » a confié Saliba, qui a néanmoins de grandes chances de retourner à Londres la saison prochaine. Alors que Duje Caleta-Car pourrait être poussé vers la sortie, l’OM pourrait avoir besoin de renforts dans le secteur défensif.

« Je verrai le projet le plus intéressant ici ou ailleurs »