Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria n’est pas au bout de ses surprises pour Saliba…

Publié le 26 mars 2022 à 5h30 par Th.B.

Bien que l’OM semble être enclin à l’idée de conserver William Saliba la saison prochaine, si Arsenal ouvrait la porte à une telle éventualité, un autre club français serait sur les rangs, au même titre que des formations anglaises et espagnoles.

Et si William Saliba finissait par rallonger son expérience initiale d’une saison à l’OM ? D’après les informations divulguées par The Athletic , le défenseur central français prêté par Arsenal et ce, sans option d’achat, commencerait à sérieusement envisager l’option de poursuivre sa carrière l’Olympique de Marseille après avoir vu que même au sein du club phocéen et malgré l’énorme concurrence à son poste, il avait ses chances d’être appelé en Équipe de France. Cependant, le président Pablo Longoria pourrait tout de même manquer le coche dans le dossier William Saliba.

Saliba ferait tourner la tête d’un club français !