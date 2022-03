Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : William Saliba ne se cache plus pour son avenir !

Publié le 25 mars 2022 à 5h30 par Th.B.

Prêté à l’OM par Arsenal jusqu’à la fin de la saison, et sans option d’achat, William Saliba a une nouvelle fois profité d’une sortie médiatique afin de s’enflammer pour son aventure à Marseille avec la possibilité de la rallonger.

William Saliba a été prêté à l’OM pour l’intégralité de la saison par Arsenal, où il n’a jamais disputé la moindre minute avec l’équipe première. Et sous la houlette de Jorge Sampaoli, le défenseur central de l’Olympique de Marseille ne cesse d’impressionner, au point que Didier Deschamps a fait appel à lui pour cette trêve internationale après le forfait de Benjamin Pavard avec l’Équipe de France. Pour RMC Sport, Saliba affirmait être prêt à rester à l’OM bien qu’aucune option d’achat n’ait été convenue avec les dirigeants d’Arsenal. « Rien d’avancé avec l’OM ? Non, mais je n’ai jamais caché que je me sentais bien ici. Je ne connais pas mon avenir, il reste deux mois, le plus important est de se qualifier pour la Ligue des champions et d’aller le plus loin possible en Conférence League. Je pense qu’il y aura des discussions après, fin mai-début juin, avec Arsenal et Marseille, on tranchera à ce moment-là. Mais c’est sûr que continuer ici, ne serait pas une mauvaise idée, au contraire, je connais la ville, mes coéquipiers, mon coach ».

« Je me sens bien à l’OM »