Mercato - OM : Longoria est dans le flou complet pour Saliba…

Publié le 25 mars 2022 à 15h10 par Th.B.

Alors qu’il a été spécifié par la presse anglaise que la convocation de William Saliba pourrait dicter sa décision finale pour son avenir, à l’OM, Pablo Longoria n’en saurait pas vraiment plus sur ses chances de boucler le transfert du joueur d’Arsenal à l’intersaison.

Et si William Saliba continuait finalement d’évoluer au Vélodrome, ou « le volcan », comme Matteo Guendouzi et lui-même ont récemment appelé le stade de l’OM ? Prêté par Arsenal sans option d’achat jusqu’à la fin de la saison, la situation économique de l’OM ne permettrait pas vraiment à Pablo Longoria de rêver du recrutement de Saliba, d’autant plus qu’il se pourrait que le président de l’Olympique de Marseille soit dans l’obligation de débourser une somme avoisinant les 30M€, soit l’investissement effectué par Arsenal à l’été 2019 pour boucler le transfert de Saliba.

Arsenal n’a pas encore discuté d’un départ de Saliba et l’OM n’a pas les fonds nécessaires…