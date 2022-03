Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une deadline déjà fixée pour Boubacar Kamara ?

Publié le 25 mars 2022 à 11h10 par G.d.S.S.

Alors qu’il a repoussé les différentes offres de prolongation de contrat formulées par l’OM, Boubacar Kamara se serait fixé jusqu’au début du mois d’avril pour choisir sa prochaine destination.

Ce n’est plus un secret pour personne, Boubacar Kamara (22 ans) ne sera vraisemblablement plus un joueur de l’OM la saison prochaine. Le jeune milieu défensif marseillais, qui arrivera au terme de son contrat en juin, a décidé de repousser toutes les offres qui lui ont été formulées par Pablo Longoria ces derniers mois dans l’optique d’un départ libre, d’autant que Kamara dispose de nombreux prétendants sur le marché des transferts. Et sa décision pourrait être prise dans les prochains jours..

Kamara va faire son choix