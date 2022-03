Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'annonce fracassante du Barça pour Kylian Mbappé !

Publié le 25 mars 2022 à 10h45 par A.M.

Alors que L'Equipe annonce un intérêt du FC Barcelone pour Kylian Mbappé, le club blaugrana dément catégoriquement des contacts avec l'attaquant du PSG.

Le feuilleton Mbappé n'en finit plus de faire parler. Et pour cause, le contrat de l'attaquant du PSG s'achève en juin prochain et l'international français ne semble pas avoir tranché pour son avenir, bien qu'il ait un accord verbal avec le Real Madrid, comme révélé par le10sport.com. Toutefois, le FC Barcelone serait également entré dans la danse puisque selon les informations de L'Equipe , le PSG aurait été averti d'un intérêt des Catalans pour Kylian Mbappé qui ne serait d'ailleurs pas insensible aux avances du Barça.

«Il n'y a aucun contact»