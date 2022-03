Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ce joueur de Sampaoli qui affole déjà le marché !

Publié le 25 mars 2022 à 10h10 par G.d.S.S.

En fin de contrat avec l’OM, Boubacar Kamara devrait logiquement quitter le club phocéen en fin de saison. Et le jeune milieu défensif ne manque pas de courtisans sur le marché des transferts…

Ce n’est plus un secret pour personne, Boubacar Kamara (22 ans) devrait quitter gratuitement l’OM en juin prochain. À en croire les dernières tendances, le jeune milieu défensif, qui arrive au terme de son contrat, aurait repoussé des offres allant jusqu’à 5M€ par an de la part de son club formateur, et Jorge Sampaoli devrait donc assister impuissant au départ de Kamara. Mais quelle sera la prochaine destination du joueur de l’OM ?

Kamara a l’embarras du choix…