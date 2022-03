Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelle offre de 60M€ dans le feuilleton Lewandowski ?

Publié le 25 mars 2022 à 8h45 par La rédaction

Si le Paris Saint-Germain aimerait faire de Robert Lewandowski son futur attaquant, le FC Barcelone s’intéresserait également au Polonais, et serait prêt à tout donner pour l’attirer.

Alors que l’avenir de Kylian Mbappé semble plus s’écrire du côté du Real Madrid qu’au PSG, Leonardo travaille activement pour trouver le successeur de l’international français. Les noms d’Erling Haaland ou encore Paulo Dybala ont notamment été cités, mais comme révélé en exclusivité par le10sport.com, la direction parisienne suit également Robert Lewandowski. Impérial avec le Bayern Munich, le Polonais empile les buts, lui qui en a inscrit 45 en 37 matchs cette saison, mais il n’a toujours pas prolongé son contrat, qui arrive à son terme en 2023. Pour ne pas le laisser partir libre, les Bavarois pourraient être tentés de le vendre. Cependant le Paris Saint-Germain n’est pas le seul club à convoiter l’attaquant de 33 ans, et si les problèmes financiers du FC Barcelone ne semblent pas encore totalement réglés, cela ne semble pas décourager Joan Laporta.

Barcelone est prêt à tout pour Lewandowski