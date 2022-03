Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La star du projet McCourt veut claquer la porte !

Publié le 26 mars 2022 à 2h45 par G.d.S.S.

Toujours aussi redoutable à la pointe de l’attaque de l’OM, Arkadiusz Milik reste un élément fort du projet McCourt. Pourtant, lassé par sa situation avec Jorge Sampaoli, le buteur polonais envisagerait de partir en fin de saison…

Interrogé en conférence de presse en février dernier, Arkadiusz Milik faisait une annonce très claire sur son avenir à l’OM : « Je n’ai jamais pensé à partir, et je n’ai pas envie de partir ou de quitter un club de la mauvaise manière tout ça parce que je ne joue pas (…) Pour le moment, je suis sous contrat avec l’OM et je ne me concentre que sur ça », avait confié le buteur polonais qui, malgré sa redoutable efficacité avec l’OM, ne fait toujours pas office de titulaire indiscutable sous les ordres de Jorge Sampaoli. Et Milik aurait même fini par perdre patience à l’OM.

Milik prêt à retourner en Italie ?

En effet, à en croire les révélations de Tuttosport, Arkadiusz Milik n’envisage plus de s’inscrire dans la durée à l’OM et a donc projeté de quitter le projet McCourt cet été. L’ancien joueur de Naples voudrait retourner jouer en Serie A, lui qui a régulièrement été annoncé dans le collimateur de la Juventus Turin ces derniers mois. Affaire à suivre…