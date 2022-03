Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un duel au sommet se précise pour ce chouchou de Leonardo !

Publié le 25 mars 2022 à 21h45 par A.C.

Actuellement à la Lazio, Sergej Milinkovic-Savic pourrait devenir l’un des gros dossiers du mercato estival du Paris Saint-Germain.

On ne connait que trop bien son nom du côté du Paris Saint-Germain. Voilà des années que Sergej Milinkovic-Savic est annoncé dans le viseur des Parisiens et surtout de Leonardo, qui avait déjà tenté de le recruter à l’AC Milan par le passé. Lors de son retour en 2019 il semblait d’ailleurs à deux doigts de pouvoir boucler ce dossier, mais finalement la crise du Covid-19 aurait tout remis en question. Désormais la situation a quelques peu changé, puisque la Lazio a besoin d’argent et semble plus que jamais ouverte à une vente de Milinkovic-Savic, avec le PSG qui aurait déjà pris les devants.

Après le PSG, c’est Manchester United qui vient aux nouvelles