Mercato - PSG : Cet indice de taille qui chamboule le feuilleton Pochettino !

Publié le 25 mars 2022 à 20h15 par Th.B.

Bien que Mauricio Pochettino soit une piste étudiée par la direction de Manchester United, l’imminente prolongation de contrat de Bruno Fernandes ne serait pas une bonne nouvelle pour l’entraîneur du PSG quant à ses chances de nomination sur le banc des Red Devils. Explications.

Après être sorti par la petite porte avec ses hommes face au Real Madrid en 1/8ème de finale de la Ligue des champions, Mauricio Pochettino pourrait prendre la porte à la fin de la saison. En effet, les décideurs du PSG semblent être prêts à tout plaquer afin de donner les clés de l’effectif à Zinedine Zidane alors que le10sport.com vous affirmait en décembre dernier que grâce au forcing de son conseiller historique Alain Migliaccio, Zidane prendrait de plus en plus en considération l’option PSG. En ce qui concerne l’avenir de Mauricio Pochettino, Manchester United semble être la piste la plus viable. Encore faudrait-il que les Red Devils soient réellement déterminés à faire de lui le successeur de Ralf Rangnick lors de la prochaine intersaison.

United laisserait entendre que Ten Hag sera le remplaçant de Rangnick !