Mercato - OM : Ça s’agite en coulisse pour le dossier William Saliba !

Publié le 25 mars 2022 à 15h30 par Th.B.

Se trouvant dans les ultimes semaines de sa période de prêt à l’OM, William Saliba doit revenir à Arsenal à l’issue de la saison puisqu’il n’y a pas eu d’inclusion d’une option d’achat dans le prêt convenu entre les différentes parties. Néanmoins, son avenir s’écrirait en pointillés chez les Gunners et pourrait même déboucher sur une nouvelle saison en France et pas forcément à Marseille…

Ayant travaillé de concert avec Pablo Longoria pour le dernier mercato estival, Jorge Sampaoli avait forcément une idée précise quant à l’éventuelle utilisation de William Saliba. Arrivé en prêt en provenance d’Arsenal à la dernière intersaison, sans qu’aucune option d’achat ne soit incluse par les décideurs, Saliba est rapidement devenu une figure indispensable aux yeux de l’entraîneur de l’OM qui a bâti son système défensif autour du Français de 21 ans. Si bien que Saliba se verrait bien poursuivre sa progression à l’OM outre la durée de son prêt qui prendra fin en juin prochain comme il l’a fait savoir à RMC Sport cette semaine. « Rien d’avancé avec l’OM ? Non, mais je n’ai jamais caché que je me sentais bien ici. Je ne connais pas mon avenir, il reste deux mois, le plus important est de se qualifier pour la Ligue des champions et d’aller le plus loin possible en Conférence League. Je pense qu’il y aura des discussions après, fin mai-début juin, avec Arsenal et Marseille, on tranchera à ce moment-là. Mais c’est sûr que continuer ici, ne serait pas une mauvaise idée, au contraire, je connais la ville, mes coéquipiers, mon coach ». Pour autant, les débats resteraient totalement ouverts concernant son avenir à en croire la presse anglaise.

L’espoir peut renaître à l’OM pour le transfert de Saliba…

Ce vendredi, The Athletic a révélé que William Saliba pourrait être amené à reconsidérer ses plans pour la suite de sa carrière, témoignant du fait qu’il pourrait avoir ses chances en Équipe de France, tout en restant à l’OM, lui qui a été appelé par Didier Deschamps pour cette trêve internationale de mars. Cependant, dans les bureaux des dirigeants d’Arsenal, il ne serait absolument pas question, du moins pour le moment, d’un transfert de William Saliba et aucune indemnité de transfert n’aurait été discutée en coulisse, toujours selon le média britannique. Pour autant, un retour à Arsenal ne serait pas pour déplaire au principal intéressé.

…Saliba a toujours un oeil rivé sur Arsenal, mais les relations seraient froides !

Jusqu’ici, William Saliba n’a jamais eu la possibilité d’évoluer avec l’équipe première d’Arsenal depuis son retour de prêt de l’ASSE à l’été 2020. Un autre prêt à l’OGC Nice lors de la deuxième partie de saison dernière et celui de l’OM se sont enchaînés. Malgré tout, The Athletic affirme ce vendredi que celui qui pourrait honorer sa première sélection en Équipe de France ce vendredi face à la Côte d’Ivoire ou mardi prochain face à l’Afrique du Sud, resterait toujours ouvert à un retour à Arsenal, sachant pertinemment que cela pourrait être le club idéal pour parfaire ses aptitudes et ce, bien que Ben White et Gabriel le priveraient d’une place de titulaire. Néanmoins, il n’y aurait pas eu beaucoup de contacts cette saison entre Arsenal et William Saliba. Le dernier en date remonterait au mois d’octobre dernier lors du match nul concédé par l’OM au Vélodrome face au PSG (0-0). De plus, le joueur de l’OM ne serait proche d’aucun dirigeant des Gunners , Raul Sanllehi et Huss Fahmy, qui étaient derrière sa signature en 2019, ne sont plus à Arsenal désormais.

Hormis l’OM, Saliba plaît ailleurs en France, en Espagne et en Angleterre !