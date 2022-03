Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Les grandes manœuvres sont lancées pour l'avenir de Saliba !

Publié le 24 mars 2022 à 14h30 par Dan Marciano

Heureux à l'OM, William Saliba devrait prochainement rencontrer les dirigeants d'Arsenal afin de faire le point sur son avenir. Une rencontre, qui pourrait lui permettre d'y voir plus clair.

A l’OM, certaines recrues estivales se sont distinguées dans le groupe de Jorge Sampaoli cette saison comme William Saliba. Agé seulement de 20 ans, le défenseur central enchaînait les prêts ces dernières saisons et ne parvenait pas à s’installer durablement au sein d’un club. Mais malgré son jeune âge, le joueur, cédé par Arsenal jusqu’à la fin de la saison, impressionne par sa maturité. L’ancien membre de l’ASSE a ébloui ses dirigeants à l’OM, mais aussi Didier Deschamps, qui n’a pas hésité à l’appeler en équipe de France pour pallier le forfait de Benjamin Pavard. Mais alors que son prêt arrive à son terme dans quelques semaines, Saliba va devoir se pencher sur son avenir. Entraîneur d’Arsenal, Mikel Arteta aimerait le récupérer la saison prochaine. Et la situation pourrait vite évoluer dans ce dossier.

Arsenal fixe un rendez-vous avec le clan Saliba

Selon les informations de Football.london, les dirigeants d’Arsenal auraient prévu de rencontrer l’entourage de William Saliba dans les prochaines semaines pour évoquer son avenir en Premier League. Les responsables anglais pourraient profiter de ces discussions pour transmettre un nouveau contrat à son entourage. Une manière de lui montrer sa confiance. Lié à Arsenal jusqu’en 2024, Saliba attendrait avec impatience cette réunion. Selon Goal, l’international français voudrait y voir plus clair et connaître les plans de Mikel Arteta. Au sein du club londonien, le joueur pourrait prendre position au poste de latéral droit puisqu’Ainsley Maitland-Niles et Hector Bellerin devraient définitivement quitter Arsenal à la fin de la saison. Une position qu’a déjà occupé Saliba à l’OM.

« Je me sens bien à l’OM »