OM : Didier Deschamps interpelle William Saliba après sa convocation !

Publié le 21 mars 2022 à 16h10 par D.M.

Performant depuis le début de la saison sous le maillot de l'OM, William Saliba a été appelé par Didier Deschamps pour remplacer Benjamin Pavard. Le sélectionneur est revenu sur cette convocation en conférence de presse.

Auteur de prestations majuscules sous le maillot de l’OM depuis de le début de la saison, William Saliba a été récompensé en étant appelé en équipe de France. Le défenseur central a été convoqué par Didier Deschamps pour remplacer Benjamin Pavard, positif au Covid-19 et forfait pour les deux matchs amicaux face à la Côte d’Ivoire et l’Afrique du Sud. Présent en conférence de presse, le sélectionneur est revenu sur la convocation de Saliba, prêté par Arsenal à l’OM jusqu’à la fin de la saison.

« Il y a parfois quelques petits excès dans certaines situations de relance avec le ballon »