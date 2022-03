Foot - OM

OM - Polémique : Supporters, incidents... Le message très fort de Payet !

Publié le 21 mars 2022 à 11h15 par D.M.

Contrairement au match aller, la rencontre entre l'OM et l'OGC Nice s'est déroulée dans une ambiance festive pour le plis grand plaisir de Dimitri Payet, qui a tenu à remercier les supporters.

Entre l’OM et l’OGC Nice, la tension était palpable lors du match aller en août dernier. Touché par une bouteille d’eau lancée par un supporter niçois, Dimitri Payet avait répliqué. A la suite de ce geste, des fans avaient pénétré sur la pelouse pour s’en prendre aux joueurs marseillais. Ce dimanche, c’était le jour des retrouvailles, dans un Vélodrome plein à craquer. Mais le match s’est déroulé dans une ambiance festive, sans incident notable. Une rencontre parfaite pour l’OM, mais aussi pour Dimitri Payet, également cible de projectifs à Lyon ces derniers mois.

« On avance »