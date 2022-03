Foot - OM

OM - Polémique : Incidents, supporters... L'énorme message de Payet avant Nice !

Publié le 19 mars 2022 à 20h10 par D.M.

Cible de projectiles lors du match aller face à l'OGC Nice en août dernier, Dimitri Payet n'a pas souhaité revenir sur ces incidents et espère voir un Vélodrome festif ce dimanche.

Le 22 août dernier, la rencontre entre l’OM et l’OGC Nice avait dégénéré. Des supporters niçois avaient lancé des projectiles sur Dimitri Payet, qui avait répliqué. Une bagarre avait alors éclaté entre les fans et les joueurs marseillais. La commission de discipline de la LFP avait infligé à l’OGC Nice un retrait de deux points, dont un avec sursis et le match avait été rejoué à huis clos en octobre dernier. Alors que le match retour aura lieu ce dimanche, Payet a été interrogé sur ses retrouvailles avec l’équipe azuréenne.

« Ce qui s'est passé au match aller, il n'y a pas d'utilité à revenir dessus »