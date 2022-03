Foot - OM

OM - Malaise : Voilà comment Sampaoli a réussi à surmonter la crise !

Publié le 19 mars 2022 à 17h30 par Dan Marciano

Au cœur de la tempête ces dernières semaines, Jorge Sampaoli a écouté les critiques. Plus ouvert, le technicien argentin enchaîne les victoires et semble avoir retrouvé le soutien total de son vestiaire.

Jorge Sampaoli a vécu des dernières semaines agitées. La défaite face à l’AS Monaco le 6 mars dernier était celle de trop pour les supporters marseillais, qui n’avaient pas hésiter à siffler leur équipe. Quelques heures plus tard, des responsables d’associations de supporters avaient rencontré Pablo Longoria pour réclamer des explications. Et un homme se trouvait au cœur des critiques : Jorge Sampaoli. Ses choix tactiques n’ont pas été compris par les fans de l’OM. Le président espagnol n’a pas hésité d’ailleurs à faire passes quelques messages discrets à son entraîneur, sans pour autant influer sur la composition de l’effectif. « Il y avait trois messages. Le premier, c'était remettre Milik au centre du jeu. Deux, de la stabilité. Ça ne vient pas de nous, c'est d'abord en interne que c'était réclamé, les joueurs étaient un peu perturbés. Et enfin relancer certains joueurs qui le méritent par leurs séances d'entraînement ou leurs matchs, comme Pape Gueye, qui a fait une belle CAN ou Amine Harit » a confié le journaliste de RMC Florent Germain. Sampaoli n’a pas été formé et a opéré quelques changements. Comme indiqué par L’Equipe, le technicien a décidé de mettre l’accent sur la tactique durant les entraînements et d’offrir du temps de jeu à certains joueurs comme Arkadiusz Milik ou Amine Harit.

« Les cadres et le staff ont eu des bons mots »

Des petits changements, qui se font ressentir sur les résultats de l’équipe. L’OM reste sur trois victoires consécutives et a aussi retrouvé sa place de dauphin en championnat. « Il y a eu une période assez compliquée, mais les cadres et le staff ont eu des bons mots, on a effectué plusieurs réunions. On a continué à beaucoup travailler, sans jamais douter de nos qualités. On peut battre n’importe quelle équipe, tant qu’on sera concentrés et en jouant notre jeu, on va être durs à battre » a confié Pape Gueye jeudi après la qualification du club pour les quarts de finale de Ligue Europa Conférence. Présent en conférence de presse ce samedi, l’adjoint de Jorge Sampaoli s’est prononcé sur cette période de turbulences. « C 'est quelqu'un de très passionné. Il est infatigable. On a eu trois matchs sans victoire mais on a continué sur notre chemin, à renforcer nos points forts » a confié Jorge Desio.

