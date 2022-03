Foot - OM

OM - Malaise : Steve Mandanda va avoir une carte à jouer !

Publié le 17 mars 2022 à 5h30 par Th.B.

Alors que Steve Mandanda doit se contenter de la Ligue Europa Conférence, le portier de l’OM devrait avoir son mot à dire dans les prochaines semaines selon Jorge Sampaoli.

Depuis le mois de septembre, Steve Mandanda a perdu sa place de titulaire indiscutable en Ligue 1 dans les buts de l’OM. De ce fait, l’icône du club marseillais doit à présent se contenter de garder les cages de l’OM lors des coupes cette saison, à savoir la Coupe de France dans laquelle l’Olympique de Marseille a subi une élimination et en Ligue Europa Conférence dans laquelle les hommes de Jorge Sampaoli se déplaceront à Bâle jeudi soir pour le cadre du 1/8ème de finale retour. Mais hormis la place de titulaire qui attend Mandanda comme Jorge Sampaoli l’a fait savoir mercredi en conférence de presse, Steve Mandanda pourrait à terme inverser la tendance dans la hiérarchie.

Sampaoli tease une nouvelle bataille entre Lopez et Mandanda !