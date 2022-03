Foot - OM

OM - Malaise : Sampaoli met les choses au clair pour Mandanda !

Publié le 16 mars 2022 à 21h10 par A.D.

Depuis le début de la saison, Jorge Sampaoli a fixé une hiérarchie claire pour ses gardiens de but avec Pau Lopez en numéro un et Steve Mandanda en doublure. Présent en conférence de presse ce mercredi soir, le coach de l'OM a lâché ses vérités sur la concurrence entre ses deux portiers, profitant de l'occasion pour annoncer que le Français défendra la cage de son équipe ce jeudi en Ligue Europa face à Bâle.

Lors du dernier mercato estival, l'OM s'est offert les services de Pau Lopez pour venir concurrencer Steve Mandanda. Et malheureusement pour le gardien français, l'ancien de l'AS Rome lui a pris sa place de titulaire. Relégué à un rôle de doublure à l'OM, Steve Mandanda n'a que les matchs de Ligue Europa à se mettre sous la dent cette saison. D'ailleurs, comme l'a confié Jorge Sampaoli en conférence de presse ce mercredi soir, le portier de 36 ans devrait une nouvelle fois défendre les buts marseillais en Ligue Europa ce jeudi sur la pelouse de Bâle.

«Demain oui, Steve jouera sûrement»