Foot - OM

OM : Valentin Rongier déclare sa flamme à l’OM !

Publié le 16 mars 2022 à 15h22 par La rédaction mis à jour le 16 mars 2022 à 15h23

Valentin Rongier est revenu sur sa relation avec l’OM, lui qui rêvait de rejoindre le club olympien lorsqu’il était au FC Nantes. Le milieu marseillais évoque aussi l’attachement des supporters envers l’OM.