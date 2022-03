Foot - OM

OM - Malaise : Une grosse recrue a fait des jaloux en interne…

Publié le 19 mars 2022 à 15h10 par La rédaction

Dans le dur après son arrivée à l’OM, Gerson a toujours été protégé par Jorge Sampaoli. Un traitement qui a fait des jaloux en interne…

L’été dernier, Pablo Longoria a été sur tous les fronts lors du mercato estival. Le président de l’OM a amené plus de dix recrues à Jorge Sampaoli, de quoi créer une grosse concurrence dans l’effectif olympien. Comme vous l’a révélé en exclusivité le10sport.com, Gerson est la recrue la plus onéreuse du mercato de l’OM puisqu’il a signé pour 30M€. Et son statut a été plusieurs fois remis en cause…

Le traitement de Gerson a fait des jaloux