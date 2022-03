Foot - OM

OM - Malaise : Un problème avec Sampaoli dans le vestiaire ? La réponse de Payet !

Publié le 19 mars 2022 à 17h10 par B.C.

Alors que les choix de Jorge Sampaoli font parfois parler, y compris dans le vestiaire de l’OM à en croire certaines sources, Dimitri Payet a tenu à clarifier la situation en conférence de presse.

Après avoir rapidement séduit sur le banc de l’OM, Jorge Sampaoli n’échappe désormais plus aux critiques, et les mauvais résultats récents du club phocéen ont placé l’Argentin dans une situation difficile. Jorge Sampaoli a pour habitude de changer régulièrement son onze de départ avec parfois des choix tactiques étonnants, au point même d’interpeller le vestiaire comme l’expliquait récemment RMC. Interrogé sur le sujet en conférence de presse, Dimitri Payet estime de son côté que tout est clair pour les joueurs.

« C’est très clair pour nous »