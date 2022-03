Foot - OM

OM - Malaise : Payet persiste et signe après son énorme coup de gueule !

Publié le 19 mars 2022 à 16h10 par B.C.

Alors que son coup de gueule après la défaite contre Clermont avait beaucoup fait parler, Dimitri Payet est revenu sur cette sortie remarquée.

Le 20 février dernier, l’Olympique de Marseille s’inclinait au Vélodrome contre Clermont (2-0). Une défaite qui n’est pas passée auprès de Dimitri Payet, qui n’avait pas hésité à interpeller publiquement ses coéquipiers au micro de Prime Vidéo . « Ce qu’il nous a manqué ? De l’humilité, je pense. On n’a pas montré un visage cohérent. On n’a pas montré de valeurs. On n’a rien montré , avait notamment lâché le milieu offensif de l’OM. Il va falloir dégonfler un peu les têtes, se remettre à bosser et montrer notre vrai visage ». Une sortie qui n’a pas manqué de faire réagir, y compris dans le vestiaire. L’OM a depuis retrouvé le chemin de la victoire et disputera une rencontre importante face à l’OGC Nice dimanche, l’occasion pour Dimitri Payet de revenir sur ce coup de gueule.

« C'était le moment de taper du poing sur la table »