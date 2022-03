Foot - OM

OM - Malaise : Sampaoli s'explique pour Dimitri Payet !

Publié le 14 mars 2022 à 10h10 par La rédaction

Absent du déplacement à Brest (1-4), Dimitri Payet aurait été victime d’une « fatigue musculaire » a expliqué Jorge Sampaoli après la victoire de l’OM.

Après trois matchs sans victoire en Ligue 1, l’OM a relancé la machine. A Brest, les Olympiens ont gagné avec la manière (1-4) et ont repris leur seconde place devant l’OGC Nice, à une semaine du choc contre les Aiglons. Avec le victoires de Strasbourg et Rennes, l’OM avait pour obligation de répondre pour rester concerné dans la course à la Ligue des Champions. Pourtant, Jorge Sampaoli devait composer sans Dimitri Payet.

« On espère le récupérer dimanche prochain contre Nice »