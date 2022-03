Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria doit-il vraiment s’inquiéter pour Arkadiusz Milik ?

Publié le 26 mars 2022 à 18h30 par A.C.

Actuellement à l’Olympique de Marseille, Arkadiusz Milik fait encore parler de son avenir, alors que la relation avec Jorge Sampaoli ne serait pas vraiment des meilleures.

Au début de la saison, lorsque l’Olympique de Marseille de Jorge Sampaoli marchait à merveille et les supporters attendaient avec impatience un retour d’un Arkadiusz Milik capable de sublimer l’équipe. Pourtant, on ne peut pas vraiment dire que le Polonais se soit rendu indispensable cette saison... bien au contraire ! Sampaoli a souvent estimé que l’OM jouait mieux sans Milik, avec plutôt un Dimitri Payet en faux numéro neuf ou encore un Cédric Bakambu arrivé lors du dernier mercato. L’hiver a ainsi été glacial pour le Polonais, qui n’a d’ailleurs jamais joué profil bas en évoquant clairement son mal-être dans les médias français comme étrangers. Les derniers matchs semblent toutefois avoir réchauffé les relations avec Sampaoli, alors que RMC Sport annonce que Pablo Longoria aurait joué un rôle important pour recoller les morceaux.

Les envies de départ de Milik refont surface

Cela ne semble pas avoir suffi à calmer les choses autour de Arkadiusz Milik. Tuttosport a en effet révélé cette semaine que l’attaquant toujours de propriété du Napoli ne se verrait pas vraiment à l’Olympique de Marseille la saison prochaine. Il aurait la nostalgie de la Serie A, où il a disputé cinq saisons plus ou moins réussies, avec notamment deux grosses blessures au genou. De l’autre côté des Alpes, on ne semble toutefois pas vraiment se bousculer pour lui ! La Juventus semble avoir définitivement fermé le chapitre Milik depuis le recrutement de Dušan Vlahović, l’Inter semble avoir d’autres priorités pour le moment et l’AC Milan qui semblait vouloir miser sur lui pour assurer la succession d’Olivier Giroud et Zlatan Ibrahimovic, aurait jeté son dévolu sur Divock Origi de Liverpool.

Milik n’aurait aucun intérêt à rejoindre le Torino