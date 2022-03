Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar prêt à faire une infidélité au Qatar ?

Publié le 26 mars 2022 à 17h15 par A.C.

Sous contrat jusqu’en 2025, Neymar ne se sentirait plus aussi important qu’auparavant au sein du Paris Saint-Germain, ce qui pourrait le pousser à aller voir ailleurs.

L’élimination de la Ligue des Champions a sonné le glas d’une nouvelle saison décevante pour Neymar, dans laquelle aura encore manqué un grand nombre de matchs à cause d’une blessure. Avec Lionel Messi et Kylian Mbappé, le moment semblait pourtant venu pour lui d’accomplir la mission qui lui a été confiée lors de son arrivée au Paris Saint-Germain en 2017 : ramener la Ligue des Champions. Les évènements qui ont suivi n’ont d’ailleurs pas vraiment arrangé sa situation, puisque le Brésilien a été l’une des principales cibles de la colère des supporters et il ne semble pas vraiment l’avoir bien pris. En Italie, on parle d’ailleurs un mal-être profond de Neymar, qui ne se sentirait plus vraiment au centre du projet du PSG.

Neymar pense à Newcastle !