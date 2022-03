Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Vers un coup de tonnerre pour l’arrivée d’Ousmane Dembélé ?

Publié le 26 mars 2022 à 14h45 par B.C.

Au Barça, on serait persuadé de l’arrivée future d’Ousmane Dembélé au PSG, un sentiment qui n’est pas partagé par tout le monde…

Avec les possibles départs de Kylian Mbappé, Mauro Icardi et d’Angel Di Maria à l’issue de la saison, le PSG va devoir se montrer actif pour se renforcer en attaque. Parmi les cibles du club de la capitale, on retrouve notamment Ousmane Dembélé, dont le contrat arrive à expiration en juin. Si la relation entre le Français et le FC Barcelone s’est améliorée ces dernières semaines, aucune prolongation ne serait à l’ordre du jour pour l’heure. D’ailleurs, le club culé serait persuadé qu’Ousmane Dembélé a déjà trouvé un accord avec un autre club pour le prochain exercice, à savoir le PSG. Cependant, on se montre beaucoup plus mesuré dans la capitale.

L’arrivée de Dembélé loin d’être actée ?