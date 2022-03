Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Dembélé a recalé le Barça !

Publié le 26 mars 2022 à 10h15 par A.M.

En fin de contrat en juin prochain, Ousmane Dembélé a bien repoussé une offre de prolongation en fin d'année dernière comme le confirme Joan Laporta.

Arrivé à la présidence du FC Barcelone il y a environ un an, Joan Laporta avait rapidement érigé en priorité la prolongation d'Ousmane Dembélé, surtout après le départ de Lionel Messi. Toutefois, les négociations se sont révélées plus difficiles que prévues puisque l'entourage de l'ailier français a fixé d'énormes exigences pour étendre son bail au Barça qui s'achève en juin prochain. Joan Laporta confirme même qu'Ousmane Dembélé a refusé une première offre en fin d'année dernière.

«Il a décidé de ne pas donner suite à cette offre»