Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un protégé de Tuchel fait passer un énorme message à Xavi !

Publié le 26 mars 2022 à 9h30 par B.C.

Annoncé dans le viseur du FC Barcelone ces dernières semaines, Marcos Alonso s’est prononcé sur un possible avenir en Catalogne.

L’été prochain, le FC Barcelone compte de nouveau se montrer actif pour renforcer l’effectif de Xavi. Alors qu’Erling Haaland apparaît comme la grande priorité de Joan Laporta, ce dernier espère également apporter des changements dans le secteur défensif, et le président du FC Barcelone pourrait aller piocher du côté de Chelsea. Libres à l’issue de la saison, Andreas Christensen et César Azpilicueta sont annoncés avec insistance au Barça, mais un autre joueur de Thomas Tuchel pourrait également prendre le chemin du Camp Nou.

« Le Barça ? Je serais ravi de retourner en Espagne »