Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Laporta fait une énorme annonce sur l'avenir de Dembélé !

Publié le 26 mars 2022 à 8h15 par A.M. mis à jour le 26 mars 2022 à 8h18

En fin de contrat en juin prochain, Ousmane Dembélé pourrait quitter le FC Barcelone et le PSG serait notamment intéressé par son recrutement. Joan Laporta assure d'ailleurs n'avoir aucune nouvelle.

L'avenir d'Ousmane Dembélé est plus qu'incertain. Et pour cause, après avoir refusé de prolonger son contrat cet hiver, l'ailier français sera libre en fin de saison et susciterait notamment l'intérêt du PSG qui cherche un remplaçant à Angel Di Maria dont le contrat s'achève également en juin prochain. Toutefois, l'ancien Rennais brille depuis quelques semaines sous les ordres de Xavi, ce qui pourrait pousser le Barça à reconsidérer l'avenir d'Ousmane Dembélé. Malgré tout, Joan Laporta n'a aucune nouvelle.

«Nous n'avons pas de nouvelles»