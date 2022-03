Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le dénouement du feuilleton Dembélé déjà connu ?

Publié le 26 mars 2022 à 6h45 par Th.B.

Certes, le FC Barcelone disposerait toujours de la volonté de prolonger le contrat d’Ousmane Dembélé. Cependant, les dirigeants blaugrana estimeraient que le champion du monde aurait déjà donné son aval au PSG.

En pleine forme au FC Barcelone depuis la clôture du mercato estival et ce, sous la houlette de Xavi Hernandez, Ousmane Dembélé donnerait le sourire aux dirigeants du Barça qui sembleraient être à nouveau enclins à l’idée de prolonger son contrat courant jusqu’en juin prochain comme le vice-président Rafael Yuste le déclarait ces derniers jours. Cependant, la situation contractuelle de Dembélé aurait tapé dans l’oeil du PSG qui se serait d’ailleurs déjà verbalement mis d’accord avec l’ailier du FC Barcelone d’après Foot Mercato.

À Barcelone, on pense que Dembélé aurait dit oui au PSG !