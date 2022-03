Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar est déjà fixé pour cette star de Premier League…

Publié le 26 mars 2022 à 5h15 par Th.B.

Alors que Riyad Mahrez figurerait dans les petits papiers du PSG, son contrat pourrait être prolongé dans les semaines à venir à Manchester City. Explications.

Les semaines se suivent et le feuilleton Kylian Mbappé continue de laisser les dirigeants du PSG dans le flou. Certes, le10sport.com vous a révélé le 14 mars dernier que Mbappé comptait à la fois étudier l’offre de prolongation de contrat du PSG et la proposition salariale du Real Madrid dans les prochaines semaines. Néanmoins, les propriétaires du Paris Saint-Germain restent dans l’inconnu en ce qui concerne la prochaine étape de la carrière de Kylian Mbappé. Pour pallier toute éventualité, le PSG songerait à Riyad Mahrez d’après Foot Mercato.

City prévoirait de prolonger le contrat de Mahrez