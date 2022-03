Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le feuilleton Mbappé relancé par un incroyable scénario !

Publié le 26 mars 2022 à 2h00 par G.d.S.S.

Alors qu’il semblait promis à un départ libre pour le Real Madrid en fin de saison, au terme de son contrat avec le PSG, Kylian Mbappé pourrait finalement prendre la direction… du FC Barcelone !

Ce n’est plus un secret pour personne, Kylian Mbappé semble bien parti pour quitter le PSG libre en fin de saison, d’autant qu’il dispose, comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, d’un accord de principe avec le Real Madrid. Mais cet accord de principe n’a aucune valeur officielle pour garantir la présence de Mbappé la saison prochaine dans les rangs du club merengue, et il semblerait même que l’attaquant du PSG ait totalement redistribué les cartes pour son avenir…

Mbappé et Barcelone, ça discute !

Comme l’a révélé L’Equipe vendredi, Kylian Mbappé fait également l’objet d’un vif intérêt de la part du FC Barcelone, et le numéro 7 du PSG ne serait d’ailleurs pas insensible aux approches de la part du club blaugrana. Et malgré les démentis qui sont ensuite apparus dans la presse catalane au sujet d’une possible signature de Mbappé au Barça cet été, le contact établi semble réel, ce qui relance donc le feuilleton.