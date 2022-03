Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé en contact avec le Barça ? La France et l'Espagne se déchirent !

Publié le 25 mars 2022 à 16h30 par Arthur Montagne

En fin de contrat en juin prochain avec le PSG, Kylian Mbappé suscite toute l'attention concernant son avenir. Et alors que le Real Madrid semble le mieux placé pour obtenir sa signature, le FC Barcelone se serait immiscé dans ce dossier. Mais les informations divergent concernant d'éventuels contacts entre Mbappé et le Barça.

L'avenir de Kylian Mbappé n'en finit plus d'être commenté. Il faut dire que le contrat de l'attaquant du PSG prend fin en juin prochain, et celui qui s'est imposé comme l'un des meilleurs joueurs du monde se retrouve donc sur le marché, un an après avoir vu le club de la capitale repousser toutes les offres du Real Madrid pour le recruter. La Casa Blanca était pourtant prête à lâcher 180M€ pour le crack de Bondy. Mais désormais, le PSG n'a plus son mot à dire et Kylian Mbappé peut lui même choisir sa future destination puisque son contrat s'achève en juin prochain. Il est même autorisé depuis le 1er janvier à discuter avec le club de son choix. Comme révélé par le10sport.com, Kylian Mbappé en a ainsi profité pour trouver un accord verbal avec le Real Madrid. Par conséquent, l'issue de ce feuilleton semble se résumer à un duel entre le PSG et le Real Madrid. Et pourtant, un nouveau prétendants seraient entrés en lice.

Informations contradictoires sur l'intérêt du Barça pour Mbappé