Mercato - PSG : Cette grosse confirmation dans le deal Haaland !

26 mars 2022

Un proche de Mino Raiola s’est exprimé sur la position d’Erling Haaland, le buteur norvégien du Borussia Dortmund ciblé notamment par le PSG. Décryptage.

Sur le plateau de l’émission El Chiringuito, Pedro Bravo, un proche de Mino Raiola, l’agent d’Erling Haaland, s’est exprimé sur la situation du buteur norvégien du Borussia Dortmund : « C’est maintenant ou jamais ! Si Mbappé signe au Real Madrid, ce sera très difficile qu’un autre club le recrute parce qu’il ne partira plus du Real Madrid, s’il est aussi performant qu’il doit l’être. Si une grande équipe recrute Haaland à l’âge qu’il a aujourd’hui, elle ne le laissera pas partir à 26, 27 ans. C’est valable pour Madrid ou n’importe quelle équipe. Haaland ne va pas tenter une aventure transitoire. Comme Mbappé. Il ira dans un endroit où il croit qu’il se sentira bien (pendant des années) ». Que faut-il en penser ?

Haaland s’éloigne bien du Real Madrid

Ces mots raisonnent comme une confirmation très claire qu’Erling Haaland refuse le montage proposé par le Real Madrid, à savoir de patienter un an à Dortmund avant de signer à Madrid, à la fin du contrat de Karim Benzema, le club merengue ne voulant pas d’un duel frontal entre Benzema et Haaland pour le poste d’avant-centre et étant également à la peine pour financer cet été le deal du Norvégien en plus de celui de Kylian Mbappe. Ce signal envoyé par le proche de Raiola indique clairement qu’Haaland refuse cette option et qu’il veut rejoindre son futur club cet été. Il confirme donc qu’aujourd’hui, le Norvégien s’éloigne du Real Madrid. Une bonne nouvelle pour le PSG, à la lutte pour le convaincre, même si l’obstacle majeur semble bien être Manchester City aujourd’hui.