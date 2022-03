Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi réclame un énorme transfert à Laporta !

Publié le 26 mars 2022 à 3h45 par A.M.

Malgré un recrutement hivernal abouti, Xavi espère bien que le FC Barcelone se renforcera encore de façon importante l'été prochain, avec notamment l'arrivée d'un grand buteur.

Cet hiver, le FC Barcelone n'a pas chômé sur le mercato en recrutant quatre nouveaux joueurs, à savoir Dani Alves, Ferran Torres, Adama Traoré et Pierre-Emerick Aubameyang. Des recrues qui ont permis au Barça de redresser la barre après un début de saison très compliqué. Sous l'impulsion de ses nouveaux joueurs, et de Xavi, le club blaugrana va beaucoup mieux et se projette déjà sur l'été prochain avec des exigences importantes.

Xavi veut un grand buteur !