Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une prolongation de Xavi ? La réponse de Laporta !

Publié le 26 mars 2022 à 8h30 par Th.B.

Le FC Barcelone est sur un petit nuage en ce moment après avoir corrigé son éternel rival qu’est le Real Madrid (4-0) dimanche dernier. Cependant, il n’est pas encore question d’une prolongation de contrat de Xavi Hernandez selon le président Joan Laporta bien que la porte soit grande ouverte.

Nommé entraîneur du FC Barcelone en novembre dernier, Xavi Hernandez est en train de montrer une facette du Barça qui n’était pas visible avec son prédécesseur Ronald Koeman : la régularité et une certaine force défensive. En effet, lors des douze dernières sorties toutes compétitions confondues du FC Barcelone, les hommes de Xavi sont restés invaincus avec notamment la validation du ticket pour les 1/4 de finale de la Ligue Europa et une écrasante victoire sur le Real Madrid lors du Clasico dimanche dernier sur la pelouse du Santiago Bernabeu (4-0) alors que le FC Barcelone restait sur cinq matchs sans victoire face à son éternel rival. L’occasion pour Joan Laporta de d’ores et déjà se pencher sur une prolongation du contrat courant jusqu’en juin 2024 de Xavi Hernandez ? Le président du FC Barcelone s’est penché sur la question.

« Je pense que Xavi peut rester ici aussi longtemps qu'il le souhaite »