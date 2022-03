Foot - Mercato - PSG

Mercato - Barcelone : Le Barça prévient clairement le PSG pour Dembélé !

Publié le 26 mars 2022 à 13h30 par Arthur Montagne

Dans une longue interview accordée à Mundo Deportivo, Joan Laporta s'est notamment prononcé sur la situation d'Ousmane Dembélé dont le contrat au Barça s'achève en juin prochain. Et bien qu'il soit conscient de la difficulté de ce dossier, le président catalan ne perd pas espoir.

C'est l'un des feuilletons qui devrait animer la fin de saison. En effet, le contrat d'Ousmane Dembélé prend fin en juin prochain et alors que le FC Barcelone avait tenté de le prolonger cet hiver, l'ailier français a refusé l'offre catalane. Très remonté, Joan Laporta aurait ainsi envisagé de laisser Ousmane Dembélé en tribunes jusqu'à la fin de la saison. Toutefois, Xavi est intervenu afin de convaincre son président de lui laisser son joueur à disposition. Et le technicien espagnol a bien fait d'insister puisque ces dernières semaines, l'ancien Rennais brille sur le front de l'attaque du Barça comme en témoigne sa prestation contre le Real Madrid dans un Clasico remporté 4 buts à 0 par le club blaugrana . Toutefois, pour le moment, Ousmane Dembélé n'a toujours pas prolongé et le PSG en ferait sa priorité pour remplacer Angel Di Maria la saison prochaine. Un dossier épineux sur lequel s'est prononcé Joan Laporta.

Laporta interpelle Dembélé