Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Koeman, Xavi… Les aveux de Joan Laporta sur le changement d’entraîneur !

Publié le 26 mars 2022 à 12h30 par Th.B.

Le FC Barcelone a effectué un changement d’entraîneur en pleine saison pour la deuxième fois en l’espace d’un an et demi en automne dernier après le remplacement de Quique Sétien pour Ernesto Valverde en janvier 2020. Président du Barça, Joan Laporta s’est listé sur le processus qui a entraîné le départ de Ronald Koeman et la nomination de Xavi Hernandez à l’automne 2021.

Après de longues semaines de rumeurs et de réflexion, le comité de direction du FC Barcelone a pris la décision de se séparer de Ronald Koeman à la toute fin du mois d’octobre dernier. Et ce, alors que Joan Laporta assurait avant la défaite concédée face à l’Atletico de Madrid le 2 octobre dernier (2-0) que le technicien néerlandais disposait toujours de la confiance des décideurs du FC Barcelone malgré les résultats en soulignant le fait qu’il était sous contrat jusqu’en juin 2022. Pour succéder à Koeman, Xavi Hernandez a quitté Al-Sadd afin de prendre les rênes de l’équipe première du FC Barcelone. Bien que les débuts de l’ancienne icône du Barça étaient mitigés, le principal intéressé se plaignant notamment du manque de proximité de certains joueurs avec la philosophie de jeu propre au FC Barcelone, le technicien espagnol semble être parvenu à mettre en place ses idées et a facilement pris le dessus sur l’Atletico de Madrid début février (4-2) et le Real Madrid (4-0) dimanche dernier. L’occasion pour Joan Laporta de faire savoir à Xavi Hernandez qu’il pourrait ouvrir les discussions avec la direction du FC Barcelone concernant la prolongation de son contrat courant jusqu’en juin 2024 quand il le souhaitait. « À tout moment, il peut me parler, parler à Mateu Alemany, à Jordi Cruyff, à Rafa Yuste et à tout moment, il sait que je vais être attentif et qu'il est à l'aise. Par conséquent, ce n'est pas une question qui nous préoccupe excessivement, lui et moi. Je veux qu'il soit à l'aise et il sait que je ferai tout ce que je peux pour qu'il le soit. Et c'est le premier qui sait très bien ce que c'est que d'être entraîneur de la première équipe du Barça. En fait, comme nous avons beaucoup de communication, nous sommes calmes » . Voici le témoignage lourd de sens livré par le président Joan Laporta à Mundo Deportivo.

Laporta n’a aucun regret concernant la nomination de Xavi !

Au cours de l’entrevue en question avec le média catalan, Joan Laporta a été interrogé sur d’éventuels regrets de ne pas avoir nommé Xavi Hernandez plus tôt dans la saison, voire même l’été dernier au vu des résultats positifs obtenus par le nouvel entraîneur du FC Barcelone. « Non, non, je ne regrette rien de ce que j'ai fait car j'ai tout fait dans l'intérêt du Barça. Je l'ai dit à plusieurs reprises. Pour moi, cette théorie du regret... Je ne regrette que ce que j'ai consciemment fait de mal. Et comme je n'ai rien fait de mal en toute conscience, je ne regrette rien. J'essaie toujours de faire les choses correctement, dans l'intérêt du Barça ».

Le président du Barça explique les doutes de l’époque autour de la situation de Koeman !

Dès la fin de la saison dernière, le président Joan Laporta a confié avoir pensé à changer d’entraîneur, moment où Ronald Koeman était encore assis sur le banc du club culé, mais le le technicien néerlandais était parvenu à ramener la Coupe du roi à Barcelone. De quoi inciter Laporta à poursuivre avec Koeman bien que cela n’était pas sa volonté première. « À la fin de la saison, j'ai dit : "Allez, changeons l'entraîneur maintenant". Mais nous avions gagné la Coupe, ce qui était spectaculaire, que nous avons beaucoup apprécié et célébré, et nous avions une situation économique très délicate. Nous avons parlé à l'entraîneur (Koeman) et je lui ai dit très clairement ce qu'il m'a demandé, s'il était mon entraîneur et j'ai dit non. Je lui ai dit : " Ne me faites pas répondre. Je lui ai dit : "Ne m'oblige pas à te répondre maintenant parce que j'ai des doutes, nous avons gagné la Coupe mais je n'aime pas notre façon de jouer. Le système a été modifié. Je peux comprendre qu'ils le changent parce qu'ils n'ont pas les bons joueurs pour le système que nous voulons jouer mais j'ai des doutes, laissez-moi y réfléchir pendant 15 jours et ensuite je vous répondrai. Puis je lui ai dit que nous allions continuer, que vous aviez un contrat valide, que ce n'était pas la chose la plus appropriée à faire à ce moment-là pour changer d'entraîneur et que nous lui avions donné une chance ».

Le processus de l’arrivée de Xavi dévoilé !