Mercato - Barcelone : Xavi reçoit un énorme appel du pied de Laporta !

Publié le 26 mars 2022 à 10h30 par Th.B.

Étant contractuellement lié au FC Barcelone jusqu’en juin 2024, Xavi Hernandez est le bienvenu pour évoquer une éventuelle prolongation de contrat à en croire les propos de son président Joan Laporta.

Le comité de direction blaugrana et le président Joan Laporta ont fait un choix à la toute fin du mois d’octobre 2021 en licenciant Ronald Koeman alors que son contrat courrait jusqu’en juin prochain. Et pour le remplacer, après une courte période d’intérim assurée par Sergi Barjuan, le FC Barcelone a choisi une autre légende du club culé en la personne de Xavi Hernandez. Apportant entière satisfaction après des débuts plus oui moins poussifs à la fin de l’année civile 2021, le coach espagnol est petit à petit devenu indéboulonnable à la tête de l’effectif du FC Barcelone. Au point où une prolongation de son contrat a été évoquée par le président Laporta en interview pour Mundo Deportivo ces dernières heures bien que le contrat de Xavi court jusqu’à l’été 2024. Ce n’est pas d’actualité pour le moment, mais les discussions pourraient rapidement avoir lieu si Xavi Hernandez le souhaitait.

«À tout moment, il peut me parler, il sait que je vais être attentif et qu'il est à l’aise»